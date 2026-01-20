HbA1cを改善するには、食事療法と運動療法の組み合わせが効果的です。糖質の質と量の見直し、食べる順番の工夫、有酸素運動やレジスタンス運動の実践など、日常生活に取り入れやすい方法があります。この記事では、血糖コントロールに役立つ具体的な食事のポイントや運動の種類、無理なく続けるための工夫について解説します。生活習慣の改善は、着実な一歩から始められるでしょう。 監修医師：谷本 哲也（ナビタスクリニ