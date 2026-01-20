アトランタ・ホークス vs ミルウォーキー・バックス日付：2026年1月20日（火）開催地：ステイトファーム・アリーナ（Atlanta）最終スコア：アトランタ・ホークス 110 - 112 ミルウォーキー・バックス NBAのアトランタ・ホークス対ミルウォーキー・バックスがステイトファーム・アリーナ（Atlanta）で行われた。 第1クォーターは