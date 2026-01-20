ワシントン・ウィザーズ vs ロサンゼルス・クリッパーズ日付：2026年1月20日（火）開催地：キャピタル・ワン・アリーナ（Washington）最終スコア：ワシントン・ウィザーズ 106 - 110 ロサンゼルス・クリッパーズ NBAのワシントン・ウィザーズ対ロサンゼルス・クリッパーズがキャピタル・ワン・アリーナ（Washington）で行われた。 第1クォーターは両チー