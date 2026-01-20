20日8時45分、JPX日経インデックス400先物期近2026年3月限は前日清算値比変わらずの3万2925ポイントで寄り付いた。前日のJPX日経インデックス400の現物終値3万2924.76ポイントに対しては0.24ポイント高。 株探ニュース