元大関琴風の中山浩一さん（６８）（元尾車親方、津市出身）は、東前頭筆頭だった１９７７年１１月の九州場所で北の湖をがぶり寄りで破り、初金星を挙げた。平幕が横綱を倒す金星は、力士にとって生涯の思い出にもなるが、「上に勝てば勝ったで、後が怖い」というのもまた、番付社会の「常識」だった。（三木修司）「北の湖関がお呼びです」「琴風関、琴風関。至急土俵まで来てください。北の湖関がお呼びです」そんなアナウ