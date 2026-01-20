Image: Amazon.co.jp この記事は2024年7月28日に公開された記事を編集して再掲載しています。 こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。真空断熱タンブラーなどの人気商品を多数販売するTHERMOS（サーモス）から超深型フライパン「KFJ-026W」をご紹介します。 サーモス KFJ-026W-R マルチパンKFJ KFJ026WR 4,378円 Amazon