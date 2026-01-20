俳優の岸谷五朗と歌手の岸谷香を両親に持つ実業家の岸谷蘭丸（２４）が、１９日深夜放送の「ＭＥＧＵＭＩママのいるＢａｒ」（テレビ朝日系）に出演。留学経験を語った。蘭丸は、早稲田実業学校中等部を卒業後、高校はアメリカのニューヨークの高校へ進学し、大学はイタリアのボッコーニ大学へ進学した。アメリカの留学は「４年間必死に走りぬいた。みんな目血走って勉強してますからね。本当に血反吐きながらやるような」と