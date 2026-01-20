俳優の福士蒼汰が２０日までに自身のＳＮＳを更新。神秘的なショットを披露した。インスタグラムで「『恋の通訳、できますか？』Ｎｅｔｆｌｉｘにて配信中です。ロマンスの王子であり、嫌味な男であり、面白い人間であり、可愛い奴。そんなヒロというキャラクターを演じました」と出演しているドラマを告知。続けて「奇跡的にオーロラがＢａｎｆｆに５日間滞在のうち２日間も見られました！！」とつづって、カナダで色鮮やかな