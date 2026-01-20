ファミリーマートは、継続して取り組んでいる5つのキーワードの1つ「もっと美味しく」の一環として、プライベートブランド「ファミマル」より、大寒の時期にぴったりの「温活」商品を展開しています。2026年1月20日の「大寒」に向け、社員も実践する「ファミマル温活術」でつかえる、バラエティー豊かなラインナップが登場します。 ファミリーマート「温活」おすすめメニュー  販売店舗：全国のファミリーマート店