勝ち運を引き寄せたのは、間違いなく上達した腕そのもの。「大和証券Mリーグ2025-26」1月19日の第2試合はBEAST X・中田花奈（連盟）が東場に親倍満をツモり、＋85.1の大トップを獲得した。チームは第1試合の鈴木大介（連盟）から流れをつなぐ同日2勝、KONAMI麻雀格闘倶楽部を35.2ポイント上回って2位に浮上した。【映像】狙い完璧！一発ツモで仕留めたドラ6の親倍満第1試合に登板した鈴木大介は、これまでの不調から完全復活を