【ワシントン＝坂本幸信】国際通貨基金（ＩＭＦ）は１９日、新たな世界経済見通しを公表した。２０２６年の世界全体の経済成長率を３・３％とし、昨年１０月時点の予想から０・２ポイント上方修正した。米国の高関税政策の影響が逆風となるものの、人工知能（ＡＩ）など先端分野への盛んな投資が全体を押し上げる。２７年の成長率は、関税の影響が薄れていく一方、不確実性が残ることから、前回予想と同じ３・２％に据え置いた