事故で脊髄を損傷して車いすで活動している、アイドルグループ仮面女子の猪狩ともか（34）が19日夜、X（旧ツイッター）を更新。こども家庭庁などが、各地で拡散する少年らの「暴行動画」などについて、SNS事業者らに対し削除などを求める件をめぐり、私見をつづった。最近、各地で中高生らによる残忍な「暴行動画」が一部告発系SNSアカウントなどに投稿され、その残酷な内容などから拡散し、X上などで加害者への怒りが沸騰する事態