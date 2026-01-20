「国際災害救助犬」を目指し奮闘する1匹の保護犬。それは山で助けてもらった命の恩返しのためでした。楽しく、そしてひたむきにチャレンジし続けるワンコの姿に大きな反響が寄せられています。話題の投稿は6.6万回再生を突破し「健気な姿に涙…」「本当におめでとう」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：『国際災害救助犬』になろうと奮闘するワンコ→素敵すぎる『1匹の保護犬の物語』】 「国際災害救助犬