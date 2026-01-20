庄内では、冬型の気圧配置の影響により、雪を伴った西よりの強い風が吹き、しける見込みです。２０日昼過ぎにかけて風雪に、２０日昼前から夜遅くにかけて高波に注意・警戒してください。また、山形県では２１日朝から、大雪に注意・警戒してください。 ［気象概況］２０日は、低気圧が急速に発達しながら日本の東から千島近海へ進み、日本付近は冬型の気圧配置が次第に強まるでしょう。２１日から２５日頃にかけて、強い冬型の