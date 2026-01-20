女優・平祐奈の公園でのオフショットにファンは魅了された。２０日までにインスタグラムで「日曜日いかがお過ごしですか」とつづって、グレーのトップスに丸眼鏡をかけジャケットを手に持って公園を歩く様子をアップした。この投稿には「メガネも可愛い」「爽やか」「素敵スマイル」「笑ってる顔めちゃ好き」「気持ちよさそう」「リラックスできました」などの声が寄せられている。