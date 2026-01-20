２０日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」では、ヘブン一家の日常を連載している松江新報の梶谷（岩崎う大）がまたもヘブン家に襲来。ネットも「梶谷帰れ！」コールが起こっている。この日の「ばけばけ」では、ヘブン一家が西洋料理を食べた記事が大反響を呼び、トキ（高石あかり）は、待ちに買い物に行っても好奇の目にさらされ、戸惑う。そしてヘブン（トミー・バストウ）はこれまでずっと好奇の目にさらされてい