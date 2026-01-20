デンマークの国防相は19日、NATO＝北大西洋条約機構の事務総長に対し、グリーンランドにNATOの部隊を配備することを提案したと明かしました。【映像】ポールセン国防相とモッツフェルト外相の様子デンマークの、ポールセン国防相と、グリーンランド自治政府のモッツフェルト外相は19日、ブリュッセルのNATO本部で、ルッテ事務総長と会談しました。会談後、ポールセン国防相はグリーンランドを含む、北極圏の安全保障を強化す