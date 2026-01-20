「素晴らしいスタートだ。今日のような試合展開になったのは、選手たちがあらゆる面で素晴らしかったから。こちらから伝えた情報をもとに、うまく感情をコントロールしながら、試合をまとめてくれた。本当に良かったと思う」喜びを噛み締めながらそう語ったのは、マンチェスター・ユナイテッドの暫定監督に就任したマイケル・キャリックだ。現地１月17日、2021年以来となる自身２度目の暫定監督の初陣で、地元ライバルのマンチェ