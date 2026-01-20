1月20日午前8時1分頃、静岡県で最大震度1を観測する地震がありました。 【写真を見る】静岡県で最大震度1の地震 震源地は千葉県南東沖 東伊豆町で震度1（1月20日午前8時1分頃） 気象庁によりますと、震源地は千葉県南東沖で、震源の深さは約60km、地震の規模を示すマグニチュードは3.6と推定されます。 この地震による津波の心配はありません。 最大震度1を観測したのは、静岡県の東伊豆町です。 【各地の震度詳細】