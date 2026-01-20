Windows Centralは1月17日(米国時間)、OpenAIのChatGPTに続きMicrosoft Copilotも広告を導入するだろうとの予測を伝えた。AIを取り巻く環境が厳しさを増しており、財務体質の改善が喫緊の課題となっている。Windows Centralの記事：「ChatGPT is getting ads - as Altman's old comments haunt him｜Windows Central」○ChatGPTの無料版、「Go」プランのチャットに広告配信OpenAIは1月16日(現地時間)、XでChatGPTに広告を導入する