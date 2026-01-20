ファンギルドは異世界ファンタジーレーベル「comicスピラ」より、人気タイトルの「紙コミックス」を、2026年1月19日(月)に発売した。カラーのイラストカードや限定ぺーパーなど「書店購入特典」も充実。紙コミックス発売を記念し、リアル書店でも電子書店でも豪華フェアが開催される。■『黒妖の花嫁〜忌み嫌われた私が冷酷大尉に愛されるまで〜(2巻)』漫画：音中さわき／原作：宮之みやこコミックシーモア総合ランキング1位獲得、