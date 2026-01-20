テラーノベルは、全作品のコミカライズを目指す小説レーベル「テラーノベルズ」を創刊。創刊ラインナップとして3タイトルが2026年1月18日(日)より連載開始となった。コミカライズ率100％を掲げ、新たなヒットIPの創出に向け本レーベルの強化を積極的に行っていくとしている。テラーノベルは、今後の事業展開においてコミックを重要領域と位置づけ、新たな小説レーベル「テラーノベルズ」を創刊。「テラーノベルズ」は、テラーノベ