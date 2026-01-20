マイクロマガジン社は、月刊Webコミック誌「コミックライド アドバンス」連載中のライドコミックス最新刊『放課後の迷宮冒険者 THE COMIC 1』を、2026年1月29日に発売する。原作は、GCN文庫の人気作『放課後の迷宮冒険者〜日本と異世界を行き来できるようになった僕はレベルアップに勤しみます〜』。『放課後の迷宮冒険者 THE COMIC 1』は、1月19日からDMMブックスにて先行配信開始、1月26日からピッコマにて先行配信が開始となる