東京市場ピボット分析（主要国通貨） ピボット分析 ドル円 終値158.11高値158.16安値157.43 159.10ハイブレイク 158.63抵抗2 158.37抵抗1 157.90ピボット 157.64支持1 157.17支持2 156.91ローブレイク ユーロドル 終値1.1646高値1.1649安値1.1573 1.1748ハイブレイク 1.1699抵抗2 1.1672抵抗1 1.1623ピボット 1.1596支持1 1.1547支持2 1.1520ロ&#12