東京市場ピボット分析（クロス円） ピボット分析 ユーロ円 終値184.12高値184.17安値182.63 186.19ハイブレイク 185.18抵抗2 184.65抵抗1 183.64ピボット 183.11支持1 182.10支持2 181.57ローブレイク ポンド円 終値212.25高値212.39安値210.63 214.64ハイブレイク 213.52抵抗2 212.88抵抗1 211.76ピボット 211.12支持1 210.00支持2 209.36ロ&#1254