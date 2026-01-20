東京市場ピボット分析（新興国通貨） ピボット分析 ランド円 終値9.65高値9.66安値9.58 9.76ハイブレイク 9.71抵抗2 9.68抵抗1 9.63ピボット 9.60支持1 9.55支持2 9.52ローブレイク シンガポールドル円 終値123.06高値123.08安値122.33 124.07ハイブレイク 123.57抵抗2 123.32抵抗1 122.82ピボット 122.57支持1 122.07支持2 121.82ローブレイ