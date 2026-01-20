東京市場ピボット分析（資源国通貨） ピボット分析 オージードル 終値0.6714高値0.6717安値0.6668 0.6780ハイブレイク 0.6749抵抗2 0.6731抵抗1 0.6700ピボット 0.6682支持1 0.6651支持2 0.6633ローブレイク キーウィドル 終値0.5799高値0.5803安値0.5739 0.5886ハイブレイク 0.5844抵抗2 0.5822抵抗1 0.5780ピボット 0.5758支持1 0.5716