ＮＹ金時間外取引最高値、グリーンランド巡り欧米対立激化 東京時間08:11現在 ＮＹ金先物FEB 26月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝4680.80（+85.40+1.86%） NY金は時間外で上昇、史上最高値を更新。銀価格も最高値をつけている。グリーンランドを巡り欧米の対立が激化しており安全資産である金需要が高まっている。 独財務相は米国の欧州に対する関税脅迫「レッドライン」を超えたとして、