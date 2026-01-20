米株価指数先物時間外取引ダウ390ドル安、欧米対立受け米国離れ懸念 東京時間08:17現在 ダウ平均先物MAR 26月限49158.00（-390.00-0.79%） Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限6912.75（-64.00-0.92%） ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限25387.00（-302.00-1.18%） 米株先物は下落、きのうも先物は大幅下落していた。グリーンランド巡り欧米対立激化、トランプ氏の発言により米国離れが懸念されている。為替市場