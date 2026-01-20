[1.19 プレミアリーグ第22節 ブライトン 1-1 ボーンマス]ブライトンのMF三笘薫が19日、プレミアリーグ第22節のボーンマス戦でプレミアリーグ通算100試合目の出場を果たした。岡崎慎司氏(114試合)とDF吉田麻也(154試合)に続いて3人目の大台到達となり、9月20日の第5節以来となるフル出場。試合は1-1の引き分けに終わった。三笘は2021-22シーズンに川崎フロンターレからブライトンへ完全移籍し、1年目はベルギーのロイヤル・ユニ