「ヴァン クリーフ&アーペル（Van Cleef & Arpels）」が、フレグランスコレクション「コレクシオン エクストラオーディネール」から新作「フルール ドゥ ニュイ オーデパルファム」（75mL 2万7940円）を2月18日に発売する。【画像をもっと見る】コレクション エクストラオーディネールは、メゾン初のフレグランスコレクションとして2009年に誕生。宝石のように素材の魅力を引き出す調香により、創業以来の指針である「