大阪3月限ナイトセッション 日経225先物53510-150 （-0.28％） TOPIX先物3651.0-8.5 （-0.23％） シカゴ日経平均先物休場 （注：ナイトセッション、CMEは大阪の日中終値比） 19日の米国市場は、キング牧師記念日の祝日で休場。欧州市場はSTOXX欧州600指数やドイツDAX指数が下落。グリーンランド取得を目指すトランプ米大統領が、欧州8カ国に対し追加関税を課す考えを示し、米欧関係の悪化への警戒感がセ