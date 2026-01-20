レーカーズのドンチッチ（NBAE・ゲッティ＝共同）【ロサンゼルス共同】米プロバスケットボールNBAは19日、オールスター戦（2月15日・ロサンゼルス）の先発選手10人を発表し、昨季最優秀選手（MVP）に輝いたギルジャスアレクサンダー（サンダー）やドンチッチ（レーカーズ）が名前を連ねた。ファンや現役選手、報道関係者の投票で選出された。他にカリー（ウォリアーズ）アデトクンボ（バックス）ヨキッチ（ナゲッツ）らも選ば