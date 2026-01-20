戸田恵梨香が主演するNetflixシリーズ『地獄に堕ちるわよ』より、ティーザー予告とティーザーアートが解禁された。【動画】『地獄に堕ちるわよ』より予告映像が解禁独自に編み出した六星占術と、「大殺界」「地獄に堕ちるわよ！」などの強烈ワードで占いブームを巻き起こした細木数子。レギュラー番組を抱え、著書は「世界で最も売れた占い本」としてギネス世界記録を樹立するなど、テレビ界や出版業界を席巻した。彼女は救世