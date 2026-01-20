山田楓喜が明かす昨夏のオファー今冬の移籍市場で京都サンガF.C.からFC東京に完全移籍したMF山田楓喜。スペシャルな左足を持つ24歳が経験したどん底、そしてFC東京加入を決断した理由について語った。沖縄キャンプも折り返しを迎え、J1リーグ開幕が近づいてきた。山田は新シーズンに向け、「自分たち」に目を向けている。「鹿島だから、というよりも、どの試合でも自分たちがやるべきことをはっきりさせることが大事」。FC東京