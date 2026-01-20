昨年末に始まったイランの大規模な反政府デモは、約2週間続いた末、治安部隊による大規模な流血鎮圧を経て、事実上、収束局面に入った。首都テヘランは武装した治安部隊や親政府系民兵が市街地を掌握している状態で、外信は現在の状況を「非公式な戒厳令（unofficial martial law）」に近い強硬なな統制体制と評価している。英紙フィナンシャル・タイムズ（FT）は18日（現地時間）、テヘラン東部のハフトホズ広場など主要なデモ拠