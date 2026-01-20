イタリア出身の世界的なファッションデザイナー、ヴァレンティノ・ガラヴァーニさんが、93歳で死去したと、イタリアの通信社ANSAが19日（現地時間）に報じた。ヴァレンティノ・ガラヴァーニ＆ジャンカルロ・ジャンメッティ財団は、ヴァレンティノさんがイタリア・ローマの自宅で亡くなったと明らかにした。財団は「ヴァレンティノ・ガラヴァーニは、私たちすべてにとって絶え間ない道しるべであり、インスピレーションであり、光、