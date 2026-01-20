20日（火）は強烈寒波の影響で、全国的に厳しい寒さになるでしょう。日本海側では大雪やふぶきになりそうです。【20日（火）の天気】2つの低気圧が北海道に進み、日本付近は西高東低の冬型の気圧配置になってきています。上空には大雪を降らせるような強い寒気が流れ込み、強烈な寒波として居座る見込みです。北日本の日本海側を中心に大雪やふぶきとなり、北海道では猛ふぶきになる予想です。●予想24時間降雪量（21日朝まで、多