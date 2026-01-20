広島・佐々木泰内野手（２３）が１９日、マツダスタジアムで行われている合同自主トレに合流し、開幕４番の座を勝ち取るためにアピールを誓った。１年目の昨季はシーズン終盤に４番を経験。チームの軸となる大役を「任せてもらえるような選手に」と意気込んだ。オフには筋力アップに成功。目標である２桁本塁打の達成とレギュラー定着に向け、飛躍を期す。迫力が増したボディーからスラッガーの風格が漂う。佐々木が合同自主ト