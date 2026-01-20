アメリカ中西部ミシガン州で、冬の嵐に襲われ、高速道路で車100台以上が絡む玉突き事故が発生しました。ミシガン州で19日、30台以上のトラックを含む100台あまりの車が絡む玉突き事故が発生しました。CBSテレビによりますと、10人ほどが病院に搬送されたということです。事故が起きた現場では、風速は最大でおよそ18メートルに達し、積雪量は30センチほどの予報となっていました。アメリカの中西部から東部を中心に冬の嵐が襲って