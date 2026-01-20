新年のニュースで話題になる「初競りの一番マグロ」。2026年は「すしざんまい」が史上最高額となる5億円超で落札し、多くの人が驚きました。ところで、この“5億円”はそのまま漁師さんの手元に入るのでしょうか。魚が市場に並ぶまでの流通の仕組みを知ると、落札金額の行き先が見えてきます。 初競りの「落札額＝漁師の取り分」ではない理由 豊洲市場の初競りで提示される金額は、「買い手（仲卸や寿司店など）」