風邪やインフルエンザで病院にかかる人も多い冬、窓口でマイナ保険証を提示する人はさほど増えていない。政府肝いりの施策なのに、なぜ普及が進まないのか。経営学者の舟津昌平氏は「マイナンバーカードやマイナ保険証がいまいち浸透しない理由は山ほどある。だからこそ、今から政府がとるべき施策はたったひとつだ」という――。写真＝iStock.com／y-studio※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／y-studio■微妙すぎるマイナ