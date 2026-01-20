「ベースボール・アメリカ誌」が「2026年プレシーズン大学野球トップ25ランキング」を発表した。今季は歴史的なシーズンとなる可能性がある。ポール・スキーンズ（パイレーツ）の母校であるルイジアナ州立大（LSU）が優勝すれば、過去4年間で3度目の全米制覇となり、1970年代に南カリフォルニア大（USC）が成し遂げて以来、どのチームも達成していない偉業となる。また、SEC（サウスイースタン・カンファレンス）のチーム