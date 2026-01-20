春の訪れを感じさせる、甘酸っぱいいちごスイーツが今年も登場します。オールハーツ・カンパニーが展開する「ねこねこ」「ハートブレッドアンティーク」「GUILTY’S」から、いちごと練乳を組み合わせた季節限定商品が2026年2月15日(日)より発売。見た目の可愛さはもちろん、ひと口で幸せが広がる味わいは、春のおでかけやご褒美タイムにもぴったりです♡ ねこねこ食パンの春限定いちご