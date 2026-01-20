リッター20km走るホンダ「オデッセイ」何が変わった？ホンダの高級ミニバン「オデッセイ」が2025年11月6日に一部改良を受け、さらなる進化を遂げました。特に注目すべきはユーザーの要望を的確に反映した快適性の向上です。【画像】超カッコいい！ これが ホンダの「“新”7人乗り高級ミニバン」です！（30枚以上）一体何が変わったのでしょうか。1994年の誕生以来、国内ミニバン市場のパイオニアとして歩んできたオデッセ