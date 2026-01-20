タイガー・ウッズ（米国）、ローリー・マキロイ（北アイルランド）が発案、設立したインドアゴルフツアー「TGL」の女性版「WTGL」を設立することが、今月6日に発表された。19日にはその開幕シーズンとなる2026−27年に5人のトップ選手が参戦を表明した。〈写真〉タテからヨコに 松山英樹のスイング変化“第1弾”として発表されたのは、世界ランキング1位に君臨するジーノ・ティティクル（タイ）をはじめ、同5位のチャーリー・ハ