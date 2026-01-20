高市総理大臣は、通常国会の冒頭で衆議院を解散し、今月27日公示、来月8日投開票の日程で衆院選挙を実施すると表明しました。【映像】高市総理大臣の発言高市総理大臣「重要な政策転換について国民の皆様に正面からお示しし、その是非について堂々と審判を仰ぐことが民主主義国家のリーダーの責務だと考えました」高市総理は、「経済政策を大きく転換し、行き過ぎた緊縮志向、未来への投資不足の流れを終わらせる」と強調しま