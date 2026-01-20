【米国株式市場】ニューヨーク市場 NYダウ：キング牧師誕生日の祝日のため休場NASDAQ：キング牧師誕生日の祝日のため休場 1.概況 米国市場はキング牧師の誕生日による祝日で休場でした。 2.経済指標等 主要な経済指標の発表はありませんでした。 3.為替・金利等 米債券市場はキング牧師の誕生日による祝日で休場でした。20日朝のドル円は158円台前半で推移しています。 VIEW POINT: 今日の視点 19日の米