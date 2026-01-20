スペインで高速列車同士が衝突し、39人が死亡した事故で、当時、片方の列車が時速200キロ以上で走行していました。【映像】脱線し横転する車両スペイン南部コルドバ近郊で18日、高速列車が線路の分岐点付近で脱線して隣の線路に進入し、対向の高速列車と衝突しました。この列車も脱線して横転し、少なくとも39人が死亡、150人以上が重軽傷です。現場は直線区間で、最初に脱線した列車は、時速110キロ、対向列車は、時速200キ