アメリカのトランプ大統領がグリーンランドの領有に反対するヨーロッパ8カ国に関税を課すと表明したことを受け、イギリスの首相は「完全に誤りだ」と非難しました。【映像】スターマー首相「完全に誤りだ」英スターマー首相「同盟関係が持続するのは、圧力ではなく相互の尊重と協調に基づき築かれているからです。だからこそ、同盟国に対する関税措置は完全に誤りだ」スターマー首相は19日の会見で「貿易戦争は誰の利益にもな